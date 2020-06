HEMA breidt samenwerking met Franse supermarktketen Casino uit

HEMA gaat zijn samenwerking met de Franse supermarktketen Casino uitbreiden. Dit jaar nog moeten er veertig HEMA-shop-in-shops komen in Géant-hypermarkten en Casino-supermarkten. Bij die winkels moet een deel van het non-foodassortiment van de Nederlandse warenhuisketen in de schappen komen te liggen.

HEMA is sinds 2009 actief in Frankrijk waar het bedrijf inmiddels 76 winkels heeft. Sinds vorig najaar liggen HEMA-producten ook in 66 filialen van Franprix-supermarkten in de regio Parijs. Franprix behoort ook tot de Casino-familie.

Topman Tjeerd Jegen is blij met de verdere samenwerking. “Veel klanten die voor het eerst met ons kennismaken doordat ze onze artikelen in de supermarkt zien liggen, komen daarna naar onze winkels en online. Dit effect zal alleen nog maar groter worden.”