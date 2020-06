Mercedes-moeder Daimler in Amsterdam gedagvaard om sjoemeldiesels

De stichting die optreedt namens gedupeerden in de sjoemeldiesel-affaire heeft het moederbedrijf van automerk Mercedes-Benz, Daimler, gedagvaard om op 30 september voor de rechter in Amsterdam te verschijnen. Ook Nederlandse importeurs en een aantal individuele Nederlandse dealers krijgen een dagvaarding.

Diesel Emissions Justice zet in op een schadevergoeding voor Nederlandse en Europese autobezitters. In maart 2020 startte de stichting al eenzelfde procedure tegen Volkswagen.

Daimler installeerde tussen 2009 en eind 2019 sjoemelsoftware in miljoenen dieselvoertuigen, aldus de consumentenclub. Hierdoor leken de auto’s bij testen te voldoen aan de geldende uitstootnormen, terwijl er in de praktijk meer stikstof vrijkwam dan toegestaan.

Manipulatie-instrumenten

Aanvullend onderzoek door de stichting zou hebben uitgewezen dat Daimler minstens acht illegale manipulatie-instrumenten gebruikte om het autocontrolesysteem voor de uitstoot van stikstof te beperken. “Hiermee omzeilde Daimler de steeds strengere emissienormen, ten koste van haar klanten, de volksgezondheid en het milieu”, zegt Femke Hendriks, directeur van de stichting.

De consumentenclub vindt dat getroffen auto-eigenaren recht hebben op een “eerlijke” schadevergoeding. In Duitsland zijn al “significante” bedragen uitgekeerd als compensatie, aldus Diesel Emissions Justice.

Nieuwe modellen

De kopers van een ‘gebrekkige’ auto van Daimler lopen volgens de stichting het risico niet meer op de openbare weg te mogen rijden, kunnen te maken krijgen met inrijverboden in grote steden, met waardedaling van de auto en hogere brandstof- en onderhoudskosten. Het gaat in veel gevallen om relatief nieuwe Mercedes-modellen.

Daimler noemt de aantijgingen ongegrond. “Daarom zien we geen reden om met de stichting in gesprek te gaan over een eventuele schikking. Wij zullen ons fel verdedigen tegen ongefundeerde claims”, zegt een concern in een reactie.