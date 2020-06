Mogelijkheden bedevaart Mekka ook voor Saudi’s beperkt

Nadat de Saudische autoriteiten maandag voor het eerst aankondigden dat buitenlandse bedevaartgangers naar Mekka het land niet in mogen, heeft Saudi-Arabië dinsdag ook een limiet gesteld aan het aantal binnenlandse bedevaartgangers. De beslissing die is genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, is een unicum in het moderne tijdperk. Elke islamitische gelovige moet minstens één keer in zijn of haar leven deelnemen aan de hadj, die jaarlijks plaatsvindt.