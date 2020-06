Strafproces MH17 gaat vrijdag verder

De advocaten van Poelatov willen onder meer dat er meer onderzoek wordt gedaan naar mogelijke andere oorzaken voor het neerstorten van de Boeing 777 van Malaysia Airlines, 17 juli 2014. Volgens het internationale onderzoeksteam JIT staat “onomstotelijk” vast dat het toestel met een BUK-raket uit de lucht is geschoten boven het oosten van Oekraïne. Daar was op dat moment een gewapend conflict aan de gang. Het gebied waar volgens het JIT de raket is afgevuurd was op dat moment in handen van pro-Russische separatisten.

Volgens de advocaten van de Rus is er het nodige aan te merken op het onderzoek van het JIT. Volgens hen moet er ook rekening mee worden gehouden dat de BUK is afgeschoten door het Oekraïense leger. Ook zijn er meerdere getuigen die zeggen gevechtsvliegtuigen te hebben gezien bij MH17, aldus de raadslieden.

Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden, onder wie bijna 200 Nederlanders, om het leven. Het toestel was onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Vier mannen - drie Russen een Oekraïner - staan terecht. Alleen Poelatov laat zich vertegenwoordigen door een advocatenteam, de anderen hebben niets van zich laten horen.