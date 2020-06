WTO: afname wereldhandel minder erg dan gevreesd

De internationale handel in goederen neemt dit jaar vermoedelijk niet zo sterk af als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) eerder verwachtte. De organisatie denkt niet meer dat het zwartste scenario dat in april werd geschetst, van een afname met een derde, wordt gehaald.

De handelsorganisatie houdt nog wel vast aan zijn voorspelling dat het wereldhandelsvolume heel dit jaar tussen de 13 en 32 procent afneemt, maar stelt nu dat de maximale daling veel minder waarschijnlijk lijkt. “Dan hadden de dalingen in de eerste twee kwartalen al scherper moeten zijn.” De WTO zag een afname van de wereldhandel met 3 procent in het eerste kwartaal en verwacht in het lopende kwartaal een daling van 18,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Directeur-generaal Roberto Azevêdo meent dat het allemaal veel erger had kunnen zijn. “Beleidskeuzes hebben een belangrijke rol gespeeld bij het verzachten van de voortdurende klap voor de productie en handel. Die blijven ook belangrijk bij bepalen van het tempo van het economisch herstel.” De WTO denkt dat de wereldhandel zich komend jaar kan herstellen met een groei van tussen de 5 en 20 procent.