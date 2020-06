Keijzer: niet alleen Baudet, maar ook Wilders niet uitsluiten

Keijzer liet dinsdag weten het op te nemen tegen vicepremier Hugo de Jonge in de strijd om het lijsttrekkerschap. De staatssecretaris van Economische Zaken maakte daarbij meteen duidelijk dat ze, anders dan hij, niet bij voorbaat nee zegt tegen het Forum voor Democratie van Thierry Baudet. De vraag of het CDA moet kunnen samenwerken met partijen als FVD en PVV verdeelt de partij al jaren, en verhitte de gemoederen de afgelopen maanden opnieuw toen de Brabantse afdeling besloot met FVD in zee te gaan.

Als het CDA Baudet en co uitsluit, levert zij zich uit aan links, waarschuwt Keijzer. En "alles wat ik gezegd heb voor Baudet geldt ook voor Wilders".