De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben in Marjan Rintel een nieuwe president-directeur gevonden. Ze volgt per 1 oktober Roger van Boxtel op als topbestuurder van de spoorvervoerder. Rintel, die als eerste vrouw de NS gaat leiden, is nu nog operationeel directeur bij het bedrijf.

