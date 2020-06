Lufthansa bereikt nog geen akkoord met vakbonden

Lufthansa heeft nog geen akkoord bereikt met de vakbonden over een plan om de personeelskosten te drukken. De Duitse luchtvaartmaatschappij blijft proberen om tot overeenstemming te komen met de bonden voor de aandeelhoudersvergadering van komende donderdag.

Lufthansa lijdt zwaar verlies als gevolg van de coronacrisis. De Duitse overheid wil de luchtvaartreus redden met een steunpakket van bij elkaar 9 miljard euro. De Duitse regering is nog in onderhandeling met Lufthansa over de voorwaarden van de steun.