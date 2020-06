‘Leeftijdsdiscriminatie bij tienduizenden vacatures’

In tienduizenden vacatureteksten uit 2019 was sprake van leeftijdsdiscriminatie. Dat is extra zorgelijk met het oog op de toenemende werkloosheid door de coronacrisis, stelt het College voor de Rechten van de Mens.

Onderzoekers bekeken 3,1 miljoen vacatures. Tussen de 70.000 en 100.000 vacatures bevatten teksten waarbij direct of indirect onderscheid werd gemaakt op basis van leeftijd. In verreweg de meeste gevallen werden oudere werknemers uitgesloten. Dit is niet alleen in strijd met de wet, het betekent ook dat een groot arbeidspotentieel niet wordt benut, aldus het instituut.

Vergeleken met een vorige onderzoek in 2017 nam de totale omvang van vacatureteksten met leeftijdsdiscriminatie met een tiende af. Desondanks gaat het nog steeds om duizenden wetsovertredingen, aldus de mensenrechtenorganisatie.

Oudere werkzoekenden

Ze benaderde na het vorige onderzoek twaalf grote bedrijven die het grootste aantal overtredingen maakten. Uit de nieuwe meting blijkt dat de meeste bedrijven nu beter letten op de vacatureteksten. Het college nam ook deze keer contact op met ondernemingen die enkele honderden tot duizenden vacatures met elementen van leeftijdsdiscriminatie plaatsten.

“De meeste werkgevers zullen niet bewust discrimineren, maar duidelijk is dat het aan kennis en bewustzijn van wetgeving en stereotype denkbeelden nog wel eens schort”, aldus voorzitter Adriana van Dooijeweert van het College voor de Rechten van de Mens. Ze maakt zich met name zorgen over oudere werkzoekenden. “Er wordt een enorme toename in werkloosheid verwacht als gevolg van de coronacrisis. Hierdoor zullen vooral oudere werkzoekenden straks weer achter in de rij moeten aansluiten.”