'4 miljoen extra voor festivals lost vele knelpunten op'

De Raad voor Cultuur bracht eerder zijn adviezen uit over de rechtstreekse subsidies van het rijk in de periode 2021-2024. Acht festivals hebben daarin een plek onder de rijkssubsidie-ontvangers gekregen. Dat zijn er volgens de Verenigde Podiumkunstenfestivals te weinig. Ook worden de festivals die wel rijkssubsidie krijgen gekort op hun aangevraagde (of huidige) budget.

Met een extra vier miljoen moeten de festivals een eerlijker bedrag krijgen. Ook is er dan onder meer ruimte om popmuziek en urban arts te ondersteunen, wat volgens de club de wens van zowel de minister als de Tweede Kamer is.

Steun nu nodig

"Wij hopen dat minister Van Engelshoven en de Tweede Kamer de middelen kunnen vinden om de festivals vooruit te helpen", laat Mark Hospers namens de ruim vijftig verenigde festivals weten. "Wij verwachten dat de wil er aan beide kanten absoluut is om een gezonde structurele basis voor de sector te bewerkstelligen. Hoe dan ook: steun is nu nodig, niet over vier jaar."

Op Prinsjesdag wordt bekend wat de cultuurminister overneemt van de voorstellen van de Raad voor Cultuur. Komende maandag praat de Tweede Kamer over de cultuursector.

Inmiddels heeft ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) laten weten dat er in haar optiek meer middelen voor de wereld van kunst en cultuur moeten komen. Zij wil bijvoorbeeld dat er geld beschikbaar komt voor instellingen die in het advies van de Raad voor Cultuur wel positief zijn beoordeeld, maar toch geen rijkssubsidie krijgen omdat er geen financiële ruimte voor ze is in het bestel, de zogenoemde Basisinfrastructuur (BIS). Ook pleit ze voor meer steun wegens de schade door de coronacrisis.