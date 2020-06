MH17-proces op zittingsdagen in ruim 50 landen online gevolgd

De livestream van het MH17-proces wordt op zittingsdagen door 20.000 tot 30.000 mensen bekeken. Het wisselt per dag, maar over het algemeen loggen mensen vanuit meer dan vijftig landen in op de website waar de rechtszaak rechtstreeks te volgen is. De meeste kijkers komen uit Nederland, Rusland en Oekraïne. Hoe die verdeling exact is, weet de rechtbank niet precies.