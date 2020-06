AEX begint met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het groen. De verzekering van de Amerikaanse president Donald Trump dat de handelsdeal met China volledig intact is zorgde voor opluchting bij beleggers. Trump reageerde daarmee op uitlatingen van zijn handelsadviseur Peter Navarro, die leek te suggereren dat het handelsakkoord van tafel was.