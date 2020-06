Sanofi mikt op eerste helft 2021 voor goedkeuring coronavaccin

Farmaceut Sanofi verwacht dat een van zijn mogelijke vaccins tegen Covid-19 op zijn vroegst in de eerste helft van volgend jaar is goedgekeurd. Dat is eerder dan het Franse bedrijf aanvankelijk had verwacht. Het gaat om een vaccin dat Sanofi in samenwerking met het Britse GlacoSmithKline (GSK) ontwikkelt.