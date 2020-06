Noord-Korea installeert opnieuw luidsprekers aan de grens

Noord-Korea installeert opnieuw luidsprekers die propaganda over de grens met het Zuiden schallen. Het is een nieuwe stap weg van de inter-Koreaanse vredesakkoorden, zei een Zuid-Koreaanse militaire bron dinsdag.

De spanning tussen de twee Korea’s is de afgelopen weken gestegen nadat het Noorden een gezamenlijk verbindingsbureau aan zijn kant van de grens had opgeblazen, de dialoog had beëindigd en met militaire actie dreigde.

Het leger van Noord-Korea heeft nu luidsprekers neergezet in de buurt van de gedemilitariseerde zone (DMZ). Die werden verwijderd nadat de twee Korea’s in 2018 een akkoord hadden ondertekend om “alle vijandige handelingen” te beëindigen, zei de militaire functionaris.

“We overwegen ook om onze eigen luidsprekers opnieuw te installeren”, zei hij. “Het Noorden is nog niet begonnen met uitzenden, maar we maken ons klaar om op elk moment er tegen in te gaan.”