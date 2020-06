Smaakjes als aardbei en mango in e-sigaret worden verboden

Blokhuis liet eerder al onderzoek doen naar de e-sigaret, die vaak wordt gebruikt om te stoppen met roken. Het Trimbos-instituut, dat dat onderzoek uitvoerde, stelde toen dat de elektronische sigaret schadelijker is dan gedacht. Hoe schadelijk de e-sigaret echt is, denkt het Trimbos overigens pas over tientallen jaren te weten, "omdat longziekten, hart- en vaatziekten en kanker vaak decennia nodig hebben om zich te ontwikkelen", zo stelde het in mei dit jaar. "Maar uit voorzorg moet het gebruik van de rookwaar worden ontmoedigd", luidde het advies.

Blokhuis: "Er wordt door allerlei organisaties heel hard gewerkt om beginnen met roken moeilijker te maken en stoppen makkelijker. Dat is ook hard nodig want het blijft onacceptabel dat er jaarlijks 20.000 mensen in ons land sterven aan de gevolgen van roken en dagelijks zo’n 75 kinderen beginnen met roken. De nieuwe inzichten bevestigen dat de rookvrije generatie die er aankomt ook een e-sigaretvrije generatie moet zijn. Voor e-sigaretten met allerlei verleidelijke, exotische smaakjes is daarin geen plaats."