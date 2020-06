Bouterse toegelaten tot Surinaams parlement

Ook de huidige vicepresident Ashwin Adhin heeft zijn verkiezing geaccepteerd. Alle 51 gekozen kandidaten moeten aangeven of ze inderdaad parlementariër willen worden. Al ze daar van afzien, komt de volgende gekozen kandidaat in beeld.

Politicoloog Hans Breeveld is verbaasd over het besluit van Bouterse om parlementslid te worden. Volgens hem is het alom bekend dat de huidige president niet houdt van het parlementaire werk. In 2009 werd Bouterse zelfs uit het parlement gezet omdat hij een te lange periode niet aanwezig was geweest tijdens de vergaderingen. Ook levert het lidmaatschap geen immuniteit op.

“Ik vind het moeilijk in zijn hoofd te kijken waarom hij nu wel heeft bewilligd”, aldus een verbaasde Breeveld. Staatsrechtgeleerde Sam Polanen reageert nuchter op de keus van Bouterse. “Hij is de enige die hierover kan beslissen. Het is zijn recht, daar kan niemand wat aan doen”, aldus Polanen. Wel vraagt hij zich af of Bouterse parlementariër kan worden als hij ook nog president is. Die twee functies zijn volgens hem namelijk niet verenigbaar.