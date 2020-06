Petitie Scapino Ballet passeert 60.000 handtekeningen

In een nieuw advies van de Raad voor Cultuur staat dat het Scapino Ballet de komende vier jaar geen cent krijgt van het Rijk. Scapino Ballet zou niet vernieuwend genoeg zijn. Die boodschap sloeg in als een bom bij het bekende balletgezelschap, maar ook in de theaterwereld.

De directeuren van 65 van de grootste theaters van Nederland schreven vorige week een brandbrief aan de Tweede Kamer. Volgens vrijwel alle Nederlandse theaters dreigt hiermee een uniek dansgezelschap te verdwijnen dat in alle opzichten van cruciaal belang is voor het Nederlandse cultuurlandschap.