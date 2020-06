Maduro: bereid om met Trump te praten

President Nicolás Maduro van Venezuela is bereid in gesprek te gaan met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump. Dat zei Maduro maandag (lokale tijd) tegen staatspersbureau AVN.

“Als het zover is, ben ik bereid respectvol met president Donald Trump te praten”, stelde Maduro tegenover AVN.

Trump zei eerder een ontmoeting met de socialistische leider van het Zuid-Amerikaanse land te overwegen. “Daar zou ik misschien over nadenken”, stelde de president tegen nieuwssite Axios. “Maduro wil graag afspreken. En ik ben nooit tegen vergaderingen.”

Een dergelijke ontmoeting zou haaks staan op de “maximale druk”-campagne van de VS die gericht is op verdrijving van Maduro. Trump voegde er in het interview met Axios echter aan toe dat hij de gespreksuitnodiging “op dit moment” heeft afgewezen.