‘Britse regering maakt nieuwe coronaversoepelingen bekend’

Volgens bronnen binnen de regering mogen de bioscopen en kunstinstellingen hun deuren straks weer openen voor publiek, maar moeten bezoekers wel de regels voor sociale afstand in acht nemen.

Johnson zal dinsdag ook aankondigen welke andere sectoren van de economie in zijn land weer van start kunnen, aldus Reuters. De regering is de coronamaatregelen in het land stapsgewijs aan het terugdraaien nu het aantal Britse besmettingen en doden als gevolg van het longvirus terugloopt. In het Verenigd Koninkrijk zijn tot dusver ruim 300.000 besmettingen vastgesteld en meer dan 42.000 mensen overleden aan het virus.

De premier spreekt dinsdagmiddag het parlement toe en zal ook de bevindingen bekendmaken van een onderzoek naar het versoepelen van de huidige coronarichtlijnen voor sociale afstand. Britten moeten momenteel twee meter afstand aanhouden om verspreiding van het virus tegen te gaan. Johnson staat echter onder druk van bedrijfslobby’s en leden uit zijn eigen Conservatieve Partij om de richtlijn op te heffen.