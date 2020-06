Voorzitter Zorgautoriteit: zorg is te veel een verdienmodel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat de zorg minder gericht moet zijn op productie draaien. “De zorg is te veel een verdienmodel geworden”, zegt Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de NZa in NRC Next. “We moeten kijken hoe we dat om kunnen draaien. Dat we minder gericht zijn op productie, maar wel doen wat nodig is.”

De bestuursvoorzitter van de NZa, die de tarieven in de zorg vaststelt en mede bepaalt welke zorg vergoed wordt, vindt dat verkeerde financiële prikkels in het huidige zorgstelsel leiden tot het leveren van onnodige zorg. Ze noemt in de krant bijvoorbeeld kijkoperaties van de knie bij ouderen of behandelingen voor slaapstoornissen als apneu.

“Mensen worden geprikkeld om productie te draaien”, zegt Kaljouw over zorgpartijen en medisch specialisten die nu veelal per verrichting betaald krijgen. “Misschien moeten we de medisch-specialistische bedrijven wel opheffen en zeggen: de specialisten gaan, net als iedereen, in loondienst.”