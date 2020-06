Derksen maakt geen excuses maar gaat dialoog aan

Derksen beloofde tijdens het programma wel de dialoog aan te gaan, met speciale gasten als oud-voetballer Dries Boussatta en zwarte advocate Natasja Harlequin. Akwasi, Ruud Gullit en enkele spelers van het Nederlands elftal bedankten voor de eer aan te schuiven aan tafel.

Derksen maakte vorige week tijdens een uitzending van het televisieprogramma Veronica Inside een opmerking over een als traditionele zwarte piet verklede man tijdens een demonstratie van Black Lives Matter. “Weten we zeker dat het Akwasi niet was”, zei hij. De rapper Akwasi was onlangs een van de sprekers op een demonstratie tegen racisme op de Dam, met een fel betoog tegen Zwarte Piet.