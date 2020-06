Batman-regisseur Joel Schumacher (80) overleden

De Amerikaanse filmregisseur Joel Schumacher is op 80-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat meldt het vakblad Variety. Schumacher was in de jaren tachtig en negentig verantwoordelijk voor een groot aantal hitfilms, zoals St. Elmo’s Fire, The Lost Boys, A Time to Kill en Falling Down.

Ook maakte hij twee delen uit de Batman-serie: Batman Forever en Batman & Robin, met Val Kilmer en George Clooney als de vleermuisman. Beide films waren grote hits, maar werden door de critici met de grond gelijkgemaakt omdat ze te kitscherig en de komisch waren.

Schumacher begon zijn carrière in de jaren zeventig als kostuumontwerper. In de jaren tachtig kreeg hij de kans om ook als regisseur aan de slag te gaan. Hij werkte in die periode samen met veel jonge Amerikaanse talenten die later heel groot zouden worden, zoals Rob Lowe en Demi Moore (St. Elmo’s Fire), Kiefer Sutherland (The Lost Boys) en Julia Roberts (Flatliners).

Grootste successen

Zijn grootste successen in de bioscoop waren Falling Down, met Michael Douglas als een gewone man die op een dag in de file doordraait van alle ellende in de wereld, en A Time to Kill, een grimmige John Grisham-verfilming over een raciale moord in het zuiden van de VS. Falling Down werd geselecteerd voor de competitie op het festival van Cannes.

Zijn laatste grote klussen deed de openlijk homoseksuele Schumacher voor televisie: hij regisseerde een aantal afleveringen van het eerste seizoen van Netflix-hit House of Cards.