iPhone krijgt meer informatie in appschermen

Techreus Apple gaat het mogelijk maken om meer informatie op het appscherm van de iPhone te tonen. Zogeheten widgets, kleine vlakken met informatie over bijvoorbeeld het weer, de afspraken in je agenda of de muziek die je luisterde, stonden voorheen op een apart scherm, maar kunnen vanaf iOS 14 tussen de apps worden getoond. Die aankondiging deed Apple tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC. Het is de grootste verandering aan de werking van het besturingssysteem sinds Apple het raster met apps introduceerde voor de eerste iPhone.