Activist rond Russische groep Pussy Riot moet weer de bak in

Een activist rond de regimekritische Russische punkband Pussy Riot, Pyotr Verzilov, moet vijftien dagen de cel in omdat hij in het openbaar luid zou hebben gescholden. De actievoerende kunstenaar moet zijn straf uitzitten op de plek waar hij ook al vastzat in 2018, meldt hij zelf. Verzilov was toen tijdens de finale van het wereldkampioenschap voetbal in Rusland het veld op gerend.