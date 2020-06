Uitreiking Golden Globes verplaatst naar eind februari

De uitreiking van de film- en televisieprijzen, die meestal op de eerste zondag van januari wordt gehouden, vindt nu plaats in het weekend dat eerder was gereserveerd voor de uitreiking van de Oscars. Deze werden vorige week acht weken uitgesteld naar 25 april. De belangrijkste reden om de Oscars te verplaatsen, is om filmmakers die vanwege de coronacrisis vertraging opliepen toch een kans te geven.

De Golden Globes worden gezien als belangrijke graadmeter voor de toekenning van de Oscars.