Airbnb denkt nog steeds aan beursgang dit jaar

Woningverhuurwebsite Airbnb wil mogelijk nog steeds dit jaar naar de beurs. Een datum heeft het Amerikaanse bedrijf daarvoor echter niet, zei topman Brian Chesky. Het herstel van de coronacrisis gaat weliswaar snel, maar “we zitten nog iets te vroeg in deze crisis om duidelijkheid te hebben over hoe het zich gaat ontwikkelen”.

Er wordt al langer uitgekeken naar de beursgang van Airbnb. Chesky wilde eigenlijk het papierwerk daarvoor eind maart indienen, maar rond die tijd lag de wereldwijde reiswereld stil vanwege maatregelen om de coronapandemie onder controle te krijgen. Op zeker moment had Airbnb voor 1 miljard dollar aan annuleringen van reizigers. “Het voelde alsof alles in het bedrijf kapotging. We staarden als sector in een ravijn en wisten niet of en wanneer we ons zouden herstellen.”

Inmiddels zijn er echter lichtpuntjes. In de laatste weken van mei lag het aantal overnachtingen in de VS boven dat van een jaar eerder. Vooral stadsbewoners maken gebruik van de mogelijkheid om vanuit huis te werken en gaan naar een landelijker gebied. Desondanks is Airbnb volgens Chesky nog zeker niet uit de problemen. “We herstellen ons sneller dan gedacht, maar ik wil geen valse hoop koesteren. De markt lijkt weer vooruit te gaan, maar er zou een tweede dip kunnen komen.”

Afslanken

Chesky’s antwoord op de crisis is meer focus aanbrengen bij Airbnb. De techstart-up investeerde de laatste tijd in hotels, luxereizen en transport en was daarmee volgens de topman “losgeraakt van zijn wortels”. “Als je succesvol wordt denk je dat je alles tegelijkertijd kan doen. We keken er met zijn allen naar en besloten dat we af moesten slanken.”

Airbnb schrapte daarop een kwart van de banen wereldwijd en haalde 2 miljard dollar extra financiering op. Daarmee ging de waardering van het bedrijf wel 40 procent omlaag ten opzichte van de piek van 31 miljard dollar bij de vorige investeringsronde.