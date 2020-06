Kredietbeoordelaar: economisch herstel wordt lang en hobbelig

Het economisch herstel uit de coronacrisis wordt lang en hobbelig. Daarvoor waarschuwt kredietbeoordelaar Moody’s, die zijn verwachtingen voor een economische neergang dit jaar in een aantal Europese landen nog verder naar beneden bijstelt.

Het herstel komt langzamerhand op gang in de tweede helft van dit jaar, verwacht Moody’s. Hoe snel dat zal gaan, hangt af van het tempo waarin de overheden met de versoepelingen van maatregelen tegen het coronavirus komen en of ze daarbij het aantal coronagevallen beperkt kunnen houden, aldus de kredietbeoordelaar. Daarbij is het nog onduidelijk hoe lang de vraag van bedrijven en consumenten zwak blijft na de eerste schok van de pandemie.

Moody’s verwacht nu dat de economieën van Duitsland, Frankrijk en Italië dit jaar tot 10,1 procent zullen krimpen. In april was de verwachting nog dat de daling van het bruto binnenlands product (bbp) bij die economieën tot 8,2 procent beperkt zou blijven.