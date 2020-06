EU waarschuwt Xi voor negatieve gevolgen wet Hongkong

EU-president Charles Michel heeft de Chinese president Xi Jinping zijn “ernstige zorgen” over Hongkong overgebracht tijdens een EU-Chinatop per video. Namens de EU waarschuwde hij voor “erg negatieve gevolgen” voor de speciale bestuurlijke regio als Peking er nieuwe veiligheidswetgeving doorvoert. Michel zei dat de neutraliteit van de Europese bedrijven in Hongkong gegarandeerd moet zijn, en riep daarnaast op tot het respecteren van politieke verscheidenheid, democratische normen en de mensenrechten in Hongkong.