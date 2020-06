Horeca en fitness: 1,5 meter blijft ook na versoepelingen knellen

“Wij verwachten dat 1,5 meter van toepassing blijft. Daardoor bieden de nieuwe versoepelingen weinig echte verbetering,” aldus Beljaarts. Hij legt uit dat ongeveer 75 procent van de horecazaken klein zijn, waar nog voor de epidemie zo’n twintig tot dertig mensen in pasten. “Nu mogen er misschien zeven mensen naar binnen”, schat de directeur in. De versoepeling van het maximale aantal klanten van dertig tot honderd, wat aanstaande woensdag naar verwachting van KHN aangekondigd wordt, brengt voor die ondernemers geen verandering.

Veel horecaondernemers hebben dringend duidelijkheid nodig over hoe en wanneer verdere versoepelingen komen, aldus de brancheorganisatie. KHN kreeg de afgelopen week honderden bezorgde ondernemers aan de lijn, die overwegen om hun zaak voor altijd te sluiten. “Ze zijn nu allemaal in een economische winterslaap. Met perspectief houd je de hoop vast dat er een einde aan komt”, aldus de directeur van de branchevereniging. Ook toezeggingen over financiële steun zouden de ondernemers meer vertrouwen in de toekomst geven, aldus KHN.

De fitnessbranche vreest dat door de 1,5 meterregel de sportschool te weinig mensen naar binnen mag laten, laat branchevereniging NL Actief weten. Door die beperking mogen er aan de groepslessen slechts de helft of zelfs een derde van de leden meedoen. Bij de fitnessapparaten heb je automatisch een beperking omdat er slechts een bepaald aantal van is. “Het is nog steeds zo dat je niet zoals normaal kunt draaien”, aldus directeur Ronald Wouters van NL Actief. Hij gaat ervan uit dat sportclubs vanaf 1 juli weer mogen openen.