‘Verkeer kan eind juli over nieuwe brug Genua’

De werkzaamheden aan de nieuwe snelwegbrug in de Italiaanse havenstad Genua gaan de laatste fase in. Het is de bedoeling dat het viaduct, dat de ingestorte brug moet vervangen, tussen 30 juli en de eerste dagen van augustus wordt geopend. Dat zei de woordvoerster van de wederopbouwcommissie maandag. Eerder werd verwacht dat de brug al begin juli open zou gaan.

De Morandibrug, die het westelijke en het oostelijke deel van de stad met elkaar verbond, stortte in tijdens hevige regenval op 14 augustus 2018, waarbij tientallen auto’s en enkele vrachtwagens op de onderliggende spoorwegen terechtkwamen en 43 mensen om het leven kwamen. Het nieuwe bouwwerk is ontworpen door sterarchitect Renzo Piano, die afkomstig is uit Genua. De brug is 1067 meter lang. Er is 17.500 ton staal in verwerkt.

De wegen zijn nog niet klaar, benadrukte de woordvoerster. Asfalt, verlichting en vangrails ontbreken nog steeds.

Premier Giuseppe Conte zei in januari dat de brug was ingestort door “ernstige en onvergeeflijke nalatigheid”. Eerder zei de premier dat de exploitant van de brug, Autostrade per l’Italia, verantwoordelijk was voor de ramp. De onderneming ontkent fouten te hebben gemaakt. De uitbater stelde wel een half miljard euro beschikbaar voor de afwikkeling van de ramp.