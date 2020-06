Koorzangers willen weer van zich laten horen

De koorzangers in ons land willen weer samen zingen. Vanwege het coronavirus wordt dit momenteel ernstig ontraden, maar de koorsector vindt dat lastig te rijmen met de versoepeling van andere maatregelen. In een gezamenlijke open brief schrijft de koorsector dat er protocollen klaarliggen, waardoor koren snel weer veilig aan de slag zouden kunnen.

Volgens de ondertekenaars, waaronder het Groot Omroepkoor, Koornetwerk Nederland, Koor van de Nationale Opera, het Nederlands Kamerkoor en ZO! Gospel Choir, is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat samen zingen leidt tot coronabesmettingen. Door een aantal "zeer tragische gebeurtenissen met koorzang" lijkt er een "massale angst voor zingen" te zijn ontstaan, schrijven ze. "Ook al is de kans veel groter dat de corona-besmettingen het gevolg zijn geweest van de sociale omgang voor en na het zingen."

Hoewel samen zingen aanvankelijk was verboden, wordt het nu ernstig ontraden. "Nog steeds kan in Nederland, in concertzaal, klas of kerk, niet fatsoenlijk samen worden gezongen. Solo zingen mag dan wel, op 8 meter afstand, een voorwaarde die evengoed nergens op gebaseerd is", aldus de koorsector. "De verwarring is compleet nu we wel in een vol vliegtuig naast elkaar mogen zitten, maar samen zingen nog altijd als een te groot risico wordt bestempeld, zelfs met voldoende tussenruimte of in de buitenlucht. Het is allemaal steeds moeilijker uit te leggen."

Ons land telt 1 miljoen koorzangers. De opgestelde protocollen zijn volgens de briefschrijvers gecheckt door een team van experts met onder meer een viroloog, kno- en longarts en professoren van verschillende Nederlandse universiteiten. "Het is nu zaak dat het ministerie van OCW, het Outbreak Management Team en het RIVM zorgen dat Nederland zo snel mogelijk weer kan zingen."