Slecht zicht op online seksueel geweld

Er is onvoldoende inzicht in de omvang van online seksueel geweld, zoals ongewenste sexting, wraakporno, sextortion en grooming. De instanties die zich met het fenomeen bezighouden gebruiken verschillende vormen van registratie, waardoor er geen overzicht is. Dat constateert het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in een rapport dat in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid en Justitie en Veiligheid is gemaakt.