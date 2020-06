Advocaat hoofdverdachte ‘Telegraafzaak’ verwijt OM speculatie

Justitie levert in het onderzoek naar een vermeende bende die op 26 juni 2018 de aanslag op het gebouw van De Telegraaf zou hebben gepleegd en gestolen vluchtauto’s aan criminelen zou hebben geleverd geen bewijs, maar grossiert in speculaties, aannames en “hypotheses die niet te reconstrueren zijn”. Dat zei advocaat Guy Weski maandag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.