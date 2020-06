Brussel wil meer transparantie aanpak online-haat

Internetbedrijven beoordelen 90 procent van meldingen over haatdragende boodschappen en oproepen tot geweld binnen 24 uur op illegaliteit. Ze verwijderen er vervolgens gemiddeld 71 procent van, staat in de vijfde evaluatie van de vrijwillige gedragscode die de Europese Commissie in 2016 invoerde. Het dagelijks EU-bestuur is tevreden met de percentages maar overweegt wel bindende maatregelen voor socialemediaplatforms om transparant te maken hoe ze haatzaaiende content aanpakken.