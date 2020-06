Thijs H. dacht dat wereld in handen was van psychopaten

Thijs H., verdacht van drie moorden, dacht in de periode vóór de moorden dat de wereld in handen was van psychopaten. Nadat hij een tijdlang succesvol was geweest als data-analist bij een Amsterdams bedrijf kreeg hij in toenemende mate last van burn-outklachten, waarna zijn geestelijk verval inzette. Die kenmerkte zich onder meer door waanbeelden en angsten. In 2018 deed hij een serieuze zelfmoordpoging.

Dat kwam naar voren tijdens een uitvoerige bespreking van de voorgeschiedenis van de gruwelijke feiten bij de rechtbank in Maastricht, waar de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen H. maandag is begonnen.

H. (28) heeft bekend dat hij op 4 mei vorig jaar een vrouw in Den Haag doodstak en drie dagen later een man en een vrouw op de Brunssummerheide bij Heerlen. Het ging om willekeurig gekozen slachtoffers. Zij werden vele malen gestoken. H. is naar eigen zeggen telkens op pad gegaan om mensen te doden. Hij heeft eerder verklaard dat hij psychotisch was ten tijde van de moorden.

Drugsgebruik

H., geboren in Brunssum, woonde tijdens zijn studie in Leiden en Den Haag en gebruikte in die tijd een scala aan drugs. Hij was verslaafd aan hasj. Hij was een serieuze student, maar het drugsgebruik loopt als een rode draad door zijn leven. In 2018 meldde H. zich bij de GGZ, omdat hij vond dat hij niets meer gedaan kreeg en zijn energie voorgoed leek verdwenen. Daarbij had hij ernstige twijfels aan zichzelf. Hij dacht dat hij een psychopaat was. Onderzoek op internet leerde hem, zo zei hij, dat niet hijzelf maar alle anderen psychopaten waren.

In november 2018 probeerde H. zichzelf van het leven te beroven. Hij bracht zichzelf ernstige snijverwondingen toe en overleefde het maar net. Een dag eerder had hij tegen een psycholoog gezegd dat hij geen suïcidale gedachten had. H.: “Ik dacht dat vrienden mij zouden ontvoeren en martelen. Die angst was zo hevig dat ik besloot het zelf te doen. Niet omdat ik dood wilde, maar omdat ik bang was.”

Medicatie

Gebleken is dat H. tijdens gesprekken met behandelaars veelal niet de waarheid sprak over wat er in hem omging. Ook bleef hij naast voorgeschreven medicatie voor zijn psychische klachten drugs gebruiken, tegen nadrukkelijke adviezen in. Het overlijden van een geliefde oom, in april vorig jaar, greep hem zeer aan. De uitvaart, aldus H., zorgde voor “een echte omslag”. Vanaf dat moment kwam hij opnieuw in de ban van allerlei wanen.

De rechtbank komt later nog toe aan een van de centrale vragen van de zaak: waarom is Thijs H. met een mes op pad gegaan, met het voornemen mensen te doden?