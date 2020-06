Operazanger Henk Poort blijft indruk maken bij tv-kijkers

De nieuwe zangwedstrijd op SBS6, We Want More, heeft na twee uitzendingen een prima rapport. Er keken meer dan een miljoen mensen naar de eerste aflevering, en afgelopen vrijdag keken net iets minder dan een miljoen kijkers naar de tweede aflevering. Alle muziekstijlen en groepsgroottes zijn welkom bij deze zangwedstrijd. Die veelzijdigheid is ook terug te zien in de vijfkoppige jury: Davina Michelle, André Hazes junior, Trijntje Oosterhuis, Ali B en Henk Poort. Wie vier of vijf goedkeuringen van juryleden krijgt (’we want mores’), gaat door naar de halve finale. De prijs voor de uiteindelijke winnaar is 100.000 euro.

Deelnemer Mario kreeg bij zijn auditie alvast een cadeau: een spontaan duet met Henk Poort. Poort is een ervaren opera- en musicalzanger en acteur. Hij zong voor Europese operahuizen, speelde in musicals, tv-programma’s en films. Hij verschijnt ook op tv als zichzelf, zoals in Expeditie Robinson in 2017, en Beste Zangers in 2019. Dat laatste programma bracht hem onder de aandacht van het grote publiek, naast de liefhebbers die al bekend waren met Poorts muzikale kwaliteiten.

Poort coverde in Beste Zangers onder andere ‘The Sound of Silence’ van Simon & Garfunkel, in de versie van metalband Disturbed. Hij zong het nummer voor Floor Jansen, zangeres van symfonische metalb..

Zijn duet met Jansen, ‘Phantom of the Opera’, is nog vaker bekek..

