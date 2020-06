Van Boxtel: uitzicht op meer reizen met de trein

“Ik hoop echt dat we vanaf volgende week het signaal krijgen dat u weer vertrouwd met de trein kunt.” De volksgezondheid blijft volgens Van Boxtel leidend, maar hij ziet steeds meer ruimte om te reizen. “Het aantal opnames blijft dalen. Het gaat de goede kant op.”

Tot nu toe werd opgeroepen om alleen voor noodzakelijke reizen op pad te gaan. Daarnaast is per 1 juni het dragen van een mondkapje in het ov verplicht.

De NS trekt volgens Van Boxtel “alles uit de kast” om de reiziger veilig te vervoeren. “We installeren ventilatie in treinen die gelijk is aan die in vliegtuigen.” Ook roept hij bedrijven en reizigers op om de reeds genomen voorzorgsmaatregelen te blijven respecteren. “Houd afstand en mijd drukte.” Van Boxtel: “Ook bij de medewerkers is het devies: je rijdt veilig, of je rijdt niet.”