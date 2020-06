Jetten maakt keuze kandidatuur deze week bekend

D66-fractievoorzitter Rob Jetten maakt deze week bekend of hij zich kandidaat stelt voor het lijsttrekkerschap van de partij. Zijn partijgenote, minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel), maakte zondag kenbaar niet alleen D66-lijsttrekker maar ook premier te willen worden.

Jetten zegt "op een zelfgekozen moment zijn keuze te willen uitleggen." Hij heeft er naar eigen zeggen lang over nagedacht en veel over gesproken binnen zijn persoonlijke kring.

Kaag wordt als populaire kandidaat voor het leiderschap van de partij gezien. Volgens een peiling van Maurice de Hond kiest 89 procent van de D66-aanhang voor de partij als Kaag lijsttrekker is. In het geval van Jetten is dit 78 procent.

Ook zou volgens die peiling 15 procent van de GroenLinks-stemmers en 11 procent van de PvdA-aanhang kiezen voor D66 met Kaag als lijsttrekker. Voor Jetten is dit respectievelijk 5 en 3 procent.

Jetten noemde de bekendmaking van haar kandidatuur "een mooi moment". De Volkskrant meldde eerder dat hij zijn steun gaat uitspreken voor Kaag en niet zelf voor het lijsttrekkerschap gaat.