‘Onvoldoende vooruitgang met klimaatactie EU’

De EU boekt onvoldoende vooruitgang met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot van CO2 is tussen 2003 en 2018 weliswaar met 20,6 procent gedaald vergeleken met het niveau in 1990, maar het gaat te langzaam. Tussen 2013 en 2018 ging het om slechts 2,7 procent. In dat tempo wordt de beoogde daling met 40 procent in vergelijking met 1990, laat staan een ambitieuzere doelstelling, niet gehaald. Dat meldt het Europees Bureau voor de Statistiek Eurostat in een rapport.