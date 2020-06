‘Pensioenfondsen moeten stoppen met investeren in fossiel gas’

Vijf Europese milieuorganisaties roepen pensioenfondsen op niet meer te investeren in energiebedrijven die gas uit de bodem halen. Naast CO2 dat gas uitstoot tijdens verbranding, dragen gaslekken in productie, transport en gebruik aanzienlijk bij aan de opwarming van de aarde, stellen het Nederlandse Both ENDS, het Deense AnsvarligFremtid, Fossil Free Sweden, Fossil Free Berlin en het Italiaanse Re:Common.

Met de campagne Gas Free Pensions willen de organisaties pensioendeelnemers bewust maken dat fossiel gas niet duurzaam is, en ze aanmoedigen hun eigen pensioenfonds op te roepen om alle investeringen in fossiele brandstoffen zo snel mogelijk af te bouwen.

Volgens de organisaties beleggen in Nederland pensioenfondsen als ABP en Zorg en Welzijn (PFZW) in zulke energiebedrijven. In Denemarken heeft pensioenfonds MP inmiddels stappen ondernomen om investeringen in dat soort bedrijven af te stoten, onder andere in Shell, BP en ExxonMobil.

Internationale milieuorganisaties riepen Nederlandse verzekeraars eerder op niet langer te beleggen in steenkool via hun pensioenfondsen.