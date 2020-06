Opnieuw brand in zendmast in Gelderse Rijswijk

In een zendmast in het Gelderse Rijswijk is voor de tweede maal in twee maanden tijd brand uitgebroken. Kort na middernacht in de nacht van zondag op maandag richtte de brand grote schade aan de mast op de Veldweg aan. De politie vermoedt dat sprake is van brandstichting. De brandweer zette een hoogwerker in om de vlammen te blussen. Medio april was er ook al brand in de zendmast, die was volgens de politie toen aangestoken.