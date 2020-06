Nikkei begint week met klein verlies

De aandelenbeurs in Japan is maandag met een klein verlies begonnen aan de laatste volle week van het tweede kwartaal. Beleggers bleven voorzichtig door een recordstijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd en de zorgen over het economische herstel. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 9 miljoen coronabesmettingen geregistreerd. Vooral in de Verenigde Staten en Brazilië neemt het aantal gevallen flink toe.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,2 procent lager op 22.437,27 punten. De Japanse toeleveranciers van Apple stonden onder druk na het nieuws dat de iPhone-maker elf winkels in de Amerikaanse staten Florida, Arizona, North Carolina en South Carolina weer gaat sluiten vanwege een nieuwe golf aan coronabesmettingen. Apple had net vrijwel alle winkels in de VS weer geopend. Alps Alipine en Murata Manufacturing zakten 1,7 en 0,8 procent.

Toshiba klom bijna 5 procent. Het Japanse technologieconcern kondigde aan zijn belang in de voormalige geheugenchipdivisie Kioxia Holdings te verkopen en het merendeel van de opbrengst uit te keren aan aandeelhouders.

De meeste andere Aziatische beursgraadmeters deden eveneens een stapje terug. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min na het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijkste rentetarieven onveranderd te laten. In Hongkong daalde de Hang Seng-index 1 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,5 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney klom een fractie.