Zorgen bij scholen over zicht op coronavirus

Onderwijsbonden maken zich zorgen over het gebrekkige zicht op corona op scholen. “We weten misschien hoeveel besmettingen er onder leraren zijn, maar we hebben geen idee op hoeveel basisscholen die coronagevallen zijn binnengekomen. Het lijkt me logisch daarnaar te kijken, want je wilt weten of een school een bron is”, zegt voorzitter Eugenie Stolk van onderwijsbond AOb in het AD. “Ook als iemand buiten school besmet raakt, komt zo’n persoon vaak wél die school binnen”.