Rechtbank begint aan moordproces Thijs H.

De rechtbank in Maastricht begint maandag aan het vijf dagen durende proces tegen Thijs H., die wordt verdacht van drie moorden. H. heeft bekend dat hij op 4 mei vorig jaar een vrouw in Den Haag doodstak en drie dagen later een man en een vrouw op de Brunssummerheide bij Heerlen. Centraal staat de vraag of H. het dodelijke geweld kan worden toegerekend. Was hij zo geestesziek dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden? Het Openbaar Ministerie heeft daar sterke twijfels over.

H. (28) kampte met forse psychische problemen en verbleef destijds in een instelling. Hij zegt dat hij de moorden in psychotische toestand heeft gepleegd, dat hij stemmen in zijn hoofd had die hem ertoe hebben aangezet. Na observatie in het Pieter Baan Centrum kwamen deskundigen tot de conclusie dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar is geweest toen hij de slachtoffers doodstak. Het PBC heeft geadviseerd tbs met dwangverpleging op te leggen.

Het Openbaar Ministerie liet eerder blijken dat het grote vraagtekens plaatst bij deze conclusies. H. heeft mogelijk gedaan alsof hij ernstig gestoord was. Hij zou daarover verhalen op internet hebben opgezocht, met zoekvragen als ‘hoe gedraag ik me als psychopaat’ en ‘hoe leid ik rechters en politie om de tuin’. Ook is volgens het OM gebleken dat H. “goed kan liegen” en dat hij, mogelijk met hulp van zijn ouders, heeft geprobeerd sporen te wissen. Justitie sluit niet uit dat H. heeft bijgedragen aan zijn psychische ontregeling door dagelijks veel te blowen.

De moorden brachten een schokgolf teweeg. In Den Haag was een 56-jarige vrouw het slachtoffer, die in de Scheveningse bosjes haar twee hondjes uitliet. Op de Brunssummerheide betrof het een 68-jarige man en een 63-jarige vrouw, beiden afkomstig uit Heerlen. Ook zij waren, afzonderlijk van elkaar, hun hond aan het uitlaten.