Fox Sports wil 100 miljoen van Ziggo voor uitzenden eredivisie

Fox Sports eist meer dan 100 miljoen euro van kabelmaatschappij Ziggo voor het uitzenden van de eredivisiewedstrijden. Dat zegt directeur communicatie Marjolijn van Oordt van VodafoneZiggo in een interview met De Telegraaf. De kabelexploitant weigert dat bedrag op tafel te leggen en dreigt het per 1 augustus aflopende contract niet te verlengen.

Van Oordt zegt dat Ziggo graag live-voetbal uit de eredivisie van Fox Sports wil blijven aanbieden voor abonnees. “Maar het kan niet zo zijn dat de ruim vier miljoen bij ons aangesloten huishoudens allemaal moeten meebetalen om het voetbalkanaal aan minder dan 300.000 abonnees door te geven. Dat is wat Fox Sports wil. In feite worden de klanten gekidnapt door ze en daar passen wij voor.”

Volgens de communicatiedirecteur gaat het om een principekwestie. “Dus in het uiterste geval gaan wij dan op zwart voor de live Eredivisie-wedstrijden. Samenvattingen blijven wel beschikbaar en we zijn bereid de pijn hiervoor te nemen.”

Op dit moment betaalt Ziggo naar verluidt 40 miljoen euro om Fox Sports door te verkopen aan hun klanten. Volgens de nieuwe formule, die de eigenaren van Fox Sports hanteren, gaat dit bedrag naar ruim 100 miljoen euro.

Tot dusver betaalde Ziggo een bedrag voor iedere abonnee die Fox Sports in z’n televisiepakket opnam. Vanaf 1 augustus wil Fox Sports echter betaald krijgen voor alle vier miljoen aangesloten huishoudens bij Ziggo. Ongeacht of zo’n huishouden ook daadwerkelijk Fox Sports wil zien. Van Oordt: “We kunnen die ruim 100 miljoen niet doorberekenen aan de klanten die genoeg hebben aan hun huidige pakket tv-zenders zonder Fox Sports. Anders spreek je gewoon over een voetbalbelasting en daar willen wij onze klanten tegen beschermen.”