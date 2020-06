Hoekstra: keuze voor 5G-net Huawei is geen rem op inlichtingen

De Verenigde Staten blijven via inlichtingendiensten informatie uitwisselen met Nederland als Nederlandse 5G-netwerken apparatuur van het Chinese Huawei bevatten. Dat zegt Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, in een interview met NRC.

Daarmee wijken de VS voor ons land af van hun voornemen niet langer informatie te delen met landen die gebruikmaken van Huawei. Het Chinese techbedrijf is vanwege vrees voor spionage door de Amerikanen in de ban gedaan. Het Verenigd Koninkrijk wordt via dreiging met een informatiestop onder druk gezet om af te zien van de diensten van Huawai.

Nederland lijkt daarvoor niet te hoeven vrezen, aldus Hoekstra. “Als Nederland besluit 5G-netwerken met Huawei te bouwen, dan bedenken we hoe we dat soort informatie alsnog zullen delen. Maar ik verwacht niet dat we zeggen: we gaan niet met jullie delen. Dan moeten we andere manieren zoeken. Daar komen we wel uit.”

De ambassadeur vindt het belangrijk dat de uitwisseling van informatie tussen de VS en Nederland behouden blijft, voor inlichtingendiensten, gezamenlijke opsporing van cybercriminelen en toezicht op het dark web. “We werken veel samen op veiligheidsgebied en bij de bestrijding van drugshandel of kinderpornografie. We gaan dat niet weggooien.”

Er speelt nog een andere kwestie tussen de VS en Nederland: de exportvergunning van chipmachinefabrikant ASML naar China. De VS willen niet dat China een volwaardige chipindustrie ontwikkelt en vrezen dat de technologie van ASML wellicht voor militaire doeleinden wordt gebruikt. Nederland heeft de exportvergunning al een jaar in beraad.

Wat doen de VS als Nederland besluit ASML alsnog die vergunning te verlenen? Hoekstra: “Totdat er een beslissing is en uitgelegd wordt waarom, kan ik niet zeggen wat ons antwoord zal zijn.”