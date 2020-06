President Poetin sluit niet uit nog langer te willen regeren

Poetin zei dat in een documentaire van de Russische staatsomroep. Hij is nota bene zelf de grootste pleitbezorger van de ingrijpendste wijziging van de grondwet in de geschiedenis van het nieuwe Rusland. De bevolking mag zich er op 1 juli over uitspreken in een referendum.

Door de drastische aanpassing van de constitutie en een uitzonderingspositie voor Poetin krijgt hij de mogelijkheid om nog zestien jaar, tot 2036, aan de macht te blijven. De 67-jarige Poetin heeft al sinds 1999 de touwtjes in handen in het Kremlin, afwisselend als premier en staatshoofd.

Poetin zegt niet uit te sluiten dat hij zich kandidaat stelt “als de grondwet het mogelijk maakt. We zullen zien”. Het zou dan de vijfde keer worden dat hij een gooi doet naar het presidentschap. Hij zegt dat een zoektocht naar een opvolger het risico met zich meebrengt dat het werk van de Russische regering wordt lamgelegd.