De ME omsingelt de mensen die nog aanwezig zijn op het Malieveld in Den Haag. Vanaf de zijkanten van het terrein sluit de politie de daar nog steeds aanwezige demonstranten in.

Er zijn nog steeds veel mensen op het terrein. Eerder die middag greep de ME in toen een groep betogers, volgens de politie voetbalsupporters, bij Den Haag CS de confrontatie zocht met de politie.