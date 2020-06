Haagse politie sluit winkelgebied af om betogers te weren

De politie in Den Haag sluit een winkelgebied in het centrum van de stad af. Daarmee probeert de politie te voorkomen dat demonstranten van het Malieveld het gebied ingaan, twittert de politie.

De politie meldde zo’n twintig minuten eerder dat het aantal demonstranten op het Malieveld in Den Haag toeneemt en dat de sfeer aan het omslaan was. Er zouden supporters van verschillende voetbalclubs op het Malieveld zijn gezien. Via Twitter deed de politie een oproep aan mensen om uit de buurt van het Malieveld te blijven.

Hoewel burgemeester Johan Remkes een demonstratie op het Malieveld zondag van de groep Virus Waanzin verbood, kwamen er toch betogers naartoe. Uiteindelijk besloot Remkes rond 13.00 uur een korte demonstratie toe te staan, tot 13.30 uur. De waarnemend burgemeester van Den Haag gaf toch groen licht aan de demonstranten, omdat sprake was van een groep van een paar honderd mensen en er daarmee voldoende ruimte zou zijn op het Malieveld om genoeg afstand te kunnen bewaren.

De afsluiting van het kernwinkelgebied kan leiden tot verkeershinder, waarschuwt de politie, die mensen oproept de aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen.