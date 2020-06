‘Ruim een derde ondernemers zit in de problemen door crisis’

Meer dan de helft ondervraagden geeft aan dat hun financiële situatie slechter is dan voor de virusuitbraak. Ruim een derde heeft minder werk door de crisis, een op de acht verwacht binnenkort minder werk. Nog eens 13 procent zit nu al zonder werk. Dat komt doordat veel ondernemers nog niet op volle kracht kunnen draaien omwille van de 1,5 meter afstand en andere veiligheidsmaatregelen. “Het gaat nu wel oké, maar het omzetverlies haal je nooit meer in”, vertelt een ondernemer aan EenVandaag.

Daarnaast zijn ondernemers veel minder optimistisch over de overheidssteun. Waar in maart nog 87 procent van ondernemers positief was over de maatregelen van de overheid, is dat nu naar 45 procent gezakt. 38 procent staat er nu zelfs negatief tegenover. Daarnaast vindt de meerderheid van de ondernemers dat de overheid te veel aandacht geeft aan het stoppen van het virus vergeleken met het oplossen van de economische problemen.

Sommige ondernemers met personeel, die meededen aan het onderzoek, moesten noodgedwongen afscheid nemen van hun medewerkers. Bijna een kwart maakt minder of geen gebruik meer van uitzendkrachten. 8 procent koos ervoor om contracten niet te verlengen en 2 procent moest vast personeel ontslaan.